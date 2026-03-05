Casertana-Salernitana 1-0, Coppitelli: "Serata magnifica" Il tecnico dei rossoblu: "Bravi nell'approccio, vogliamo sognare"

“Dobbiamo vivere questo momento con grande ambizione”. Federico Coppitelli vola alto. Casertana-Salernitana 1-0 è una delle serate più belle della storia recente rossoblu: “Siamo soddisfatti della prova, volevamo vincere e lo abbiamo fatto meritando con una prestazione importante. Questa è la fotografia ideale del percorso che abbiamo fatto e che vogliamo portare avanti fino alla fine. Aver vinto con questa prestazione ci rende davvero orgogliosi”.

Il discorso si sposta anche su quella che è stata la lettura della gara, con un approccio volitivo, reagendo alla brutta sconfitta di Siracusa: “Siamo stati bravi nel trovare linee di passaggio nuove, interpretando al meglio lo schieramento della Salernitana che ci aveva sorpreso. Però i ragazzi sono stati davvero encomiabili, concedendo pochissimo. Poi su questo campo sappiamo fare prestazioni importanti, mettendo sempre tutti in grande difficoltà”.

I falchetti ora insidiano la Salernitana, scivolata al quarto posto: “Sappiamo che dobbiamo arrivare bene alla fine del campionato. La posizione finale determina qualche vantaggio ma noi vogliamo sognare: dobbiamo goderci il percorso che è fatto anche serate come queste”.