Crotone-Cavese 2-0, trasferta amara: Gomez stende i metelliani Una doppietta del bomber basta per regolare il match allo Scida

Ancora un ko esterno. La Cavese non riesce a trovare continuità di risultati e cade a Crotone (2-0). I metelliani vengono abbattuti dalla doppietta di uno scatenato Gomez in una gara però dominata dai pitagorici. Aquilotti troppo timorosi, sotto di un gol nel cuore del primo tempo e poi mandati al tappeto in apertura di ripresa. I metelliani restano fermi a quota 31 punti, stesso punteggio del Picerno che occupa l'ultima posizione in zona playout.

Prosperi riparte dal 3-5-2 ma inserisce Fella in mezzo al campo. Pesante la defezione di Awua, ko per un problema muscolare. Chance dal 1’ per Yabre, con Ubaldi e Minaj in attacco. Il Crotone ha fame di punti per il sogno playoff e spinge subito sull’acceleratore con Piovanello che impegna Boffelli (3’). La Cavese risponde con Munari (7’) e poi con il contropiede che Fella non finalizza per Ubaldi (18’). I pitagorici, dopo lo spavento, spingono sull’acceleratore e indirizzano il match: Gallo colpisce la traversa (21’), Gomez invece non perdona: cross di Piovanello per il centravanti che di testa fa secco Boffelli (25’). La Cavese prova a reagire ma la conclusione di Minaj è debole (32’). Nel finale di tempo ci vuole un super Boffelli per fermare Piovanello (36’) mentre Zunno spara alto da buona posizione (41’).

La ripresa si apre subito con la giocata che chiude i conti: numero di Zunno che fa scorrere il pallone su invito di Sandri e poi finisce giù in area a contatto con Evangelisti. Nessun dubbio per l'arbitro: calcio di rigore per il Crotone. Gomez è freddissimo, batte Boffelli e firma il raddoppio (52’). La partita si spegne, con il Crotone che controlla e non lascia spazi ai metelliani. Prosperi si gioca le carte Maiolo, Bolcano e Diarrassouba ma l’effetto è nullo. I pericoli sono tutti firmati Crotone con Meli che manca il colpo di testa del tris (69’), poi impegna Boffelli (81’). L’ultima chance è di Maiolo che impegna Merelli (87’).