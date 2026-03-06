Salernitana-Latina, fischia D'Eusanio Prima designazione per il fischietto di Faenza con i granata

Sarà Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza a dirigere il match tra Salernitana e Latina in programma domenica alle ore 14:30. il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Cosimo Schirinzi della sezione di Casarano e Marco Munitello della sezione di Gradisca D’Isonzo. Il quarto uomo designato per il match è il signor Giuseppe Vingo della sezione di Pisa mentre al Football Video Support opererà il signor Nicola Monaco di Sala Consilina. Nessun precedente con i granata con D'Eusanio, alla prima designazione con i colori granata.