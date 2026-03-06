Casertana, D'Agostino gioisce: "Successo sulla Salernitana è il punto più alto" Il patron sogna: "Ora ho due obiettivi: lo stadio nuovo e i falchetti in B"

Una notte da sogno. Giuseppe D'Agostino non vuole svegliarsi. Il successo della Casertana sulla Salernitana vale non solo un salto in avanti in classifica ma anche una gioia immensa per la piazza undici anni dopo l'ultima volta. Il patron dei falchetti si gode la prodezza di Butic valsa tre punti d'oro ma alza anche l'asticella: "Questa è sicuramente la notte più bella dei miei dieci anni di presidenza. Le vittorie sono tutte belle, ma questa è particolare. La condividi con tutta la città. La sentivano tutti, si parlava solo di questa partita che mancava da tanti anni. Il risultato poteva essere più rotondo, ma va bene così perché c’è stata tanta adrenalina. E’ stato più bello così. Avevo fatto una promessa dieci anni fa. Che avremmo giocato il derby con la Salernitana e avremmo vinto. Ci siamo riusciti. Abbiamo fatto altre due promesse e le manterremo: costruiremo il nuovo stadio e prima che andrò via la Casertana dovrà conquistare la serie B".

Il discorso si sposta sul tema stadio: "Lunedì consegneremo il progetto esecutivo del nuovo stadio e dell’abbattimento della Curva Nord. Purtroppo se c’è stato qualche ritardo non è certo dipeso da noi, si tratta di una procedura molto complessa. Ma ormai siamo agli sgoccioli. Si parte! La gente di Caserta deve essere orgogliosa di quello che stiamo facendo. La Casertana diventa più appetibile per tutti. In due anni dovremo consegnare i lavori. Perché c’è la parte commerciale dell’impianto che sicuramente spingerà. Ma i tempi sono quelli: 22/24 mesi. Sicuramente con uno stadio importante come questo la serie C non è più una categoria per noi. Sicuramente la Casertana ne prossimi anni avrà un futuro importante".