Salernitana, Cosmi cambia ancora: con il Latina due assenze pesanti Cosmi perde un 'titolarissimo' mentre in difesa ora si aprono ballottaggi

La sconfitta con la Casertana seguito dall'allarme: "Non ho ancora un undici ben definito in testa". Serse Cosmi non ci gira intorno. La sua Salernitana fa fatica a trovare sia l'abito tattico migliore ma soprattutto un undici predefinito in grado di assicurare equilibrio e solidità. Le modifiche al modulo iniziale ma anche le rotazioni a gara in corso non hanno aiutato: squadra confusa, costruzione farraginosa e pericoli arrivati solo grazie a palle inattive.

Due assenze pesanti

Si torna subito in campo e Cosmi ora pretende una reazione. Con il Latina però il tecnico della Salernitana dovrà fare con due defezioni pesanti. La prima arriva dal Giudice Sportivo che fermerà Luca Villa. L'esterno ha incassato il quinto cartellno giallo e salterà appena la seconda partita stagionale dopo il match vissuto in panchina con il Team Altamura dopo la grande paura per l'infortunio alla testa rimediato con il Crotone. In difesa invece mancherà Matteo Arena: il centrale si è fermato nel corso del secondo tempo per un problema muscolare in un allungo per fermare lo scatenato Casarotto. Si attendono gli esami strumentali ma la sensazione è che si andrà incontro ad una lesione muscolare che potrebbe costringere il difensore a restare ai box per un mese. Possibile chance dal 1' per Golemic.