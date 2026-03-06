Salernitana, il Latina ritorna a vincere. Volpe: "All'Arechi per fare punti" Successo scacciacrisi con il Sorrento. "Ora a Salerno per dire la nostra"

Tre punti di vitale importanza. Il Latina ritrova la vittoria. Il 2-0 sul Sorrento permette ai pontini di chiudere una striscia di ben sei sfide consecutive senza successo e di mettere il naso fuori dalla zona playout. Uno scontro diretto fondamentale in cui gli uomini di Volpe hanno avuto maggiore verve e determinazione, trascinati da Cioffi in stato di grazia e con la prodezza di Parigi a chiudere i conti nel finale di gara. “Venivamo da un periodo in cui arrivavano le prestazioni ma non i tre punti. Nonostante le difficoltà abbiamo dimostrato coesione, senso di attaccamento e di responsabilità. Il plauso va alla squadra perché ha dato tutto, esaltando anche la forza dei nostri singoli”.

Il modo giusto per inaugurare un marzo ricco di impegni: “Ci attenderanno tante partite ravvicinate ma non dobbiamo guardare oltre. Ora ci concentriamo sulla trasferta di Salerno, una sfida importante contro un avversario di caratura. Dobbiamo ragionare però su una partita per volta”. All’Arechi Volpe tornerà in panchina dopo due turni di stop: “Scenderemo in campo per fare la nostra partita e cercare di strappare punti”. Intanto domenica tornernno a disposizione Pace e Hergheligiu dopo i turni di squalifica.