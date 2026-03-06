Salernitana, subito in campo: l’infermeria non si svuota Preoccupano le condizioni di Arena

Testa al Latina. Il derby con la Casertana ha lasciato non pochi strascichi in casa Salernitana. La prestazione incolore del Pinto è stata incassata tutt’altro che a cuor leggero da Serse Cosmi. Dopo le parole negli spogliatoi e nell’immediato post-partita, il tecnico granata è ritornato anche questo pomeriggio sull’andamento di una sfida che ha segnato la prima sconfitta sulla panchina granata.

Nessun recupero per il Latina

Serve archiviare e ripartire. La squadra è scesa in campo nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy per preparare la sfida di domenica pomeriggio all’Arechi con il Latina. I calciatori maggiormente impiegati nella gara contro la Casertana hanno lavorato in palestra, mentre il resto della squadra ha svolto un lavoro aerobico e tecnico. Nessuna buona notizia dall’infermeria: Luca Boncori, Federico Brancolini, Giuseppe Carriero e Roberto Inglese si sono allenati a parte e non ci saranno domenica. Preoccupa Arena: il difensore si è fermato nel cuore del secondo tempo del derby di Caserta a causa di un risentimento muscolare nel corso del match di ieri sera: per lui solo terapie in attesa di sottoporsi ad accertamenti diagnostici nelle prossime ore. Il rischio è di una lesione muscolare.