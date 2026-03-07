Avversari Salernitana, Trapani trema: "Chiederemo una cosa al Tfn il 9 marzo" Il patron Antonini difende il club ma il rischio esclusione è dietro l'angolo

La data è cerchiata in rosso. Il 9 marzo rischia di segnare un momento spartiacque per il campionato di serie C. Il Tribunale Federale Nazionale si esprimerà sulla vicenda del Trapani Calcio. Su Facebook, Valerio Antonini ha raccontato: “Urge un chiarimento, perché si scrivono tante stupidaggini. La società è stata deferita oggi per lo stesso motivo per cui è stata deferita un mese fa, ovvero il mancato pagamento secondo la Procura Federale della famosa quarta e quinta rata dell'agenzia delle entrate dei famosi crediti, che è oggetto della vittoria ottenuta in commissione tributaria. Dopo che avremo attivato la fideiussione a garanzia con le modalità di pagamento che ci sono state comunicate, la sospensiva diventerà operativa”.

"Non ci sono gli estremi per giudicare contro il Trapani"

L'attenzione si sposta sulla data del 9 marzo: “Chiederemo il 9 marzo di non svolgere alcuna seduta perchè non ci sono più gli estremi per giudicare contro il Trapani Calcio visto che sono stati pagati tutti gli importi previsti. Questo è il primo passo, ma la federazione è disposta a gestire questa vicenda nella misura più corretta e la prossima settimana prepareremo la revocatoria degli undici punti, i tre di novembre e gli otto dell'anno scorso, siamo assolutamente certi che li riavremo”.