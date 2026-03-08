LIVE | Salernitana-Latina 1-0, la diretta web del match

La diretta testuale di Salernitana-Latina
Salernitana (4-3-2-1): Donnarumma; Cabianca, Golemic, Matino, Anastasio; Gyabuaa, Capomaggio, De Boer; Achik, Ferraris (25' pt Quirini); Lescano. A disposizione: Cevers, Berra, Ferrari, Antonucci, Molina, Longobardi, Tascone. Allenatore: Cosmi
Latina (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese; Porro, Lipani, Hergheligiu, De Ciancio, Ercolano; Cioffi, Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Scaravaglieri, Pellitteri, Sylla, Riccardi, Pace, Di Giovannantonio, De Marchi, Tommaselli, Vona, Quieto, Metawie. Allenatore: Volpe
Arbitro: D’Eusanio di Faenza - assistenti: Schirinzi e Munitello. IV uomo: Vingo. FVS: Monaco
RETI: 15' pt Cabianca (S)
NOTE. Espulso al 22' pt Capomaggio (S) per gioco violento. Angoli: 1-1.
25' - Cambio nella Salernitana: esce Ferraris entra Quirini.
22' - Espulso Capomaggio per gioco violento.
21' - Il Latina si gioca la card, chiedendo la revisione del fallo commesso da Capomaggio sul portiere Mastrantonio.
20' - Ammonito Capomaggio.
17' - Convalidato il gol della Salernitana.
15' - GOL SALERNITANA - Angolo dalla destra, la palla arriva a Cabianca che controlla e batte Mastrantonio.
12' - Primo tiro in porta della gara: punizione di Cioffi, Donnarumma si tuffa e respinge.
1' - Fischio d'inizio: il Latina gioca il primo pallone del match.
IL PRE-GARA. Cosmi rivoluziona la Salernitana: confermata la difesa a quattro ma con diverse novità. Davanti a Donnarumma spazio a Cabianca, Golemic, Matino e Anastasio. In mediana Capomaggio sarà il play con Gyabuaa e De Boer a completare il reparto. Davanti fiducia a Lescano con Ferraris ed Achik sulla trequarti.