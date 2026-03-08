LIVE | Salernitana-Latina 1-0, la diretta web del match Segui la diretta testuale di Salernitana-Latina

Salernitana (4-3-2-1): Donnarumma; Cabianca, Golemic, Matino, Anastasio; Gyabuaa, Capomaggio, De Boer; Achik, Ferraris (25' pt Quirini); Lescano. A disposizione: Cevers, Berra, Ferrari, Antonucci, Molina, Longobardi, Tascone. Allenatore: Cosmi

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese; Porro, Lipani, Hergheligiu, De Ciancio, Ercolano; Cioffi, Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Scaravaglieri, Pellitteri, Sylla, Riccardi, Pace, Di Giovannantonio, De Marchi, Tommaselli, Vona, Quieto, Metawie. Allenatore: Volpe

Arbitro: D’Eusanio di Faenza - assistenti: Schirinzi e Munitello. IV uomo: Vingo. FVS: Monaco

RETI: 15' pt Cabianca (S)

NOTE. Espulso al 22' pt Capomaggio (S) per gioco violento. Angoli: 1-1.

25' - Cambio nella Salernitana: esce Ferraris entra Quirini.

22' - Espulso Capomaggio per gioco violento.

21' - Il Latina si gioca la card, chiedendo la revisione del fallo commesso da Capomaggio sul portiere Mastrantonio.

20' - Ammonito Capomaggio.

17' - Convalidato il gol della Salernitana.

15' - GOL SALERNITANA - Angolo dalla destra, la palla arriva a Cabianca che controlla e batte Mastrantonio.

12' - Primo tiro in porta della gara: punizione di Cioffi, Donnarumma si tuffa e respinge.

1' - Fischio d'inizio: il Latina gioca il primo pallone del match.