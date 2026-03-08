Salernitana-Latina 2-1, De Boer: "Vittoria pesante, serve ricucire con i tifosi" Il mediano titolare per la prima volta con Cosmi: "La piazza sarà fondamentale per i playoff"

Uomo d'ordine, col fiatone dopo quasi 100 minuti di battaglia. Kees De Boer sorride per il ritorno al successo della Salernitana con il Latina: "E’ stata una partita pesante, dopo le espulsioni è stata una guerra però è una vittoria pesante. Dopo l’espulsione di Capomaggio tutto è stato più difficile, con diversi tre contro due ma abbiamo provato a reggere. Abbiamo sofferto contro una buona squadra però siamo la Salernitana e non vorremmo mai perdere. Il quarto posto ci sta stretto, vogliamo finire il più in alto possibile. Vogliamo vincerle tutte, nonostante le difficoltà, cercare di stringersi, darci una mano e fare punti. Speriamo di poter riabbracciare i tifosi. Non è il momento migliore ma abbiamo bisogno di loro nei playoff a maggio. Noi non siamo contenti, loro nemmeno ma dobbiamo trovare la quadra".

"Con Cosmi stiamo cambiando alcune"

Tre partite in dieci giorni con Cosmi bastano per le prime valutazioni: "Ha cambiato qualcosa. Sono state tre partite in dieci giorni e non abbiamo potuto fare molte cose in allenamento. La settimana prossima ci permetterà di migliorare tatticamente. Alcune cose però sono cambiate. Proviamo a dare il via ad un nuovo campionato, guardando al terzo posto per cercare di giocare meno partite”.