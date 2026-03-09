Salernitana, occhi sul Tfn: il Trapani rischia l'esclusione dalla C In giornata la giustizia sportiva deciderà sul nuovo deferimento per i siciliani

Dal campo alle aule di tribunali. Il momento del Trapani Calcio è difficilissimo. E non solo per la classifica che vede i granata sprofondare sempre di più (con il Crotone è arrivata la settima sconfitta nelle ultime otto uscite). La giornata odierna però rischia di trasformarsi nella partita più importante della stagione. In giornata, il Tribunale Federale Nazionale è chiamato a pronunciarsi sul deferimento legato al mancato rispetto della scadenza federale del 16 dicembre. Se verranno confermate le irregolarità contestate, il rischio non è soltanto una nuova penalizzazione. Lo scenario più pesante è quello dell’esclusione dal campionato, a poche giornate dal termine della stagione, stravolgendo ulteriormente la classifica del girone C di serie C.

I motivi del deferimento

Il procedimento del Tfn si inserisce in una vicenda più ampia, fatta di deferimenti legati a pagamenti fiscali e contributivi. La Procura Federale contesta alla società e ai dirigenti il mancato rispetto delle scadenze relative a ritenute Irpef e contributi Inps, oltre a pagamenti effettuati da conti diversi da quello dedicato. Il patron Valerio Antonini, soprattutto attraverso i suoi canali social, ha più volte ribadito di aver pagato tutte le pendenze e di essere alle prese di una battaglia politica. Non sarebbe la prima esclusione per Antonini, dopo la decisione del Federazione italiana pallacanestro di escludere il Trapani Shark dalla massima lega nazionale. Ore di attesa dunque, la C rischia un nuovo scossone.