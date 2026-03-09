Crotone, Longo guarda alla Salernitana: "Una sfida come tutte le altre" Il tecnico dopo il poker al Trapani: "Fatte una delle migliori partite, abbiamo chiaro l'obiettivo"

Prima lo svantaggio, poi la rimonta. Il Crotone si sbarazza del Trapani con un poker pesante (1-4). I pitagorici però prima vanno sotto, colpiti dal gol di Benedetti. Poi la reazione d’orgoglio e l’accelerazione vincente: Musso e Sandri aggiustano il risultato nel primo tempo, ancora Musso ed Energe firmano il poker. I calabresi, prossimi avversari della Salernitana, continuano l’inseguimento al terzo posto e pensano alla sfida dello Scida con i granata per tentare il sorpasso.

Raggiante Emilio Longo al termine della sfida: “Credo che la gara odierna sia tra le migliori di questo campionato. Abbiamo interpretato bene la gara dall’inizio. Nonostante ciò abbiamo subito gol al primo tiro in porta dei nostri avversari, in una fase dove abbiamo palleggiato in modo sterile non riuscendo ad essere pericolosi. Dopo la rete subita non ci siamo disuniti è abbiamo sfruttato al massimo le occasioni create. Abbiamo avuta la prova concreta che questa squadra ha più di 11 titolari. Chi oggi non gioca dal primo minuto può insidiare i titolari spingendoli a mantenere alta la concentrazione e allo stesso tempo riproporsi per acquisire la titolarità”.

La testa è proiettata alla sfida della Salernitana: “La prossima gara sarà importante ma non ci darà più punti di questa appena giocata. Per questo motivo la prepareremo come facciamo con le altre. Ora dobbiamo riposare perché abbiamo speso molto. Da mercoledì ritorniamo in campo con la stessa passione”.