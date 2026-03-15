Vendita Salernitana, l’era Iervolino al passo d’addio: la proposta di Rufini Il patron granata pronto a chiudere la sua esperienza. Tecnologia e IA: chi è Cristiano Rufini

Un’accelerata improvvisa. Niente scalpore però tra i vicinissimi a Danilo Iervolino. Nella mente dell’imprenditore di Palma Campania, la possibilità di dividersi dalla Salernitana e chiudere il capitolo imprenditoriale legato al mondo del calcio era diventato un pensiero fisso. Il numero uno granata aveva affidato a Maurizio Milan, presidente del club e suo uomo di fiducia, il compito di finalizzare una possibile trattativa per l’addio. Milan è uscito di scena, lasciando all'ad Pagano la gestione del club in città e lavorando per adempire alla volontà di Iervolino. E, nonostante l’investimento di dodici milioni di euro sottoscritto appena qualche settimana fa per concludere al meglio la stagione rispettando tutti gli obblighi, Iervolino ha scelto di accelerare la sua uscita di scena, deluso anche dall’andamento di una stagione che doveva essere quella della rinascita e della rivincita per poi trasformarsi nel campionato delle contestazioni.

La proposta di Rufini

La Antares Srl sembra essere dunque il futuro della Salernitana. Il condizionale è d’obbligo anche se tra lunedì e martedì si dovrebbero avere riscontri definitivi. E fa rumore anche la volontà di Iervolino di abbassare (o meglio quasi azzerare) le sue richieste per cedere il club rispetto a quanto fermamente ribadito alla dozzina di imprenditori e cordate che da quasi due anni si sono avvicinate al club. Le voci sussurano di un accordo legato al versamento dell’importo della fideiussione a garanzia dell’esposizione della Salernitana nei confronti di un istituto di credito (7.5 milioni di euro). All'attuale patron i costi dell’attuale stagione. E anche un impegno futuro: sei milioni di euro in caso di promozione in B e altri sei in caso di raggiungimento in serie A.

Chi è Cristiano Rufini

La curiosità ora è tutta sul conoscere chi è Cristiano Rufini, imprenditore romano di 45 anni che avrebbe convinto Danilo Iervolino ad uscire dalla Salernitana. Il numero uno di Olidata, che non sarà direttamente proprietaria della Salernitana ma scenderà in campo con sponsorizzazioni, è impegnato nei settori dell’Information Technology, della cybersecurity, dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali. Settori che da mesi interessano e non poco anche a Iervolino. Poi l’attenzione che si è spostata sul mondo del calcio. E ora il possibile passaggio di consegne.