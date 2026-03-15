Crotone-Salernitana, le probabili formazioni: Cosmi lancia due novità Lunch-match rovente allo Scida. I granata a caccia del colpo per il terzo posto

Una domenica bestiale. Mentre la Salernitana fa i conti con i rumors sempre più intensi su un possibile cambio societario che nelle ultime ore ha preso forma e avrà nella prossima settimana il momento chiave per chiudere l’era Iervolino, c’è anche e soprattutto il campo. Perché Crotone-Salernitana, lunch-match in programma alle ore 12:30 allo Scida, è sfida importante per il cammino della Bersagliera. La frenata del Cosenza, mandato al tappeto del vecchio pallino di mercato Chiricò, permette di poter accendere la freccia e tentare il sorpasso. Serve vincere anche perché tenere alle spalle il Crotone che invece vuole mettere in discussione anche il quarto posto dei granata.

Le scelte di Cosmi

La Salernitana vuole dare continuità alla vittoria col Latina e viaggia verso il 4-3-2-1. Mancheranno Golemic, Anastasio, Capomaggio, Arena, oltre ai lungodegenti Inglese, Brancolini. Cosmi si affida al 4-3-2-1, con Cabianca, Berra, Matino e Villa a protezione di Donnarumma. L’esterno agirà da terzino dopo le lunghe riflessioni di Cosmi. In mezzo al campo, Gyabuaa avrà ai suoi lati Carriero e De Boer. In attacco il tridente composto da Ferraris e Achik, con il compito di innescare Lescano.

Crotone-Salernitana, le probabili formazioni:

Crotone (4-3-3): Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Sandri; Piovanello, Gomez, Zunno. Allenatore: Longo.

Salernitana (4-3-2-1): Donnarumma; Cabianca, Berra, Matino, Villa; Carriero, Gyabuaa, De Boer; Ferraris, Achik; Lescano. Allenatore: Cosmi.