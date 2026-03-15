Crotone-Salernitana 0-1, Donnarumma: "Sto dando tutto per questa maglia" Il portiere esalta il gruppo dopo il successo sul Crotone: "Abbiamo dimostrato il nostro valore"

Una risposta importante. La Salernitana riparte. La vittoria di Crotone permette alla Bersagliera di ripartire, di riprendersi il terzo posto e soprattutto sigillare i pali di Antonio Donnarumma. L'estremo difensore esulta al termine del match: "Questa è una vittoria da gruppo vero. Abbiamo preparato questa sfida sapendo quanto fosse pesante e l'abbiamo portata a casa. Nel finale di primo tempo abbiamo sofferto ma all'intervallo siamo andati al pari e poi nella ripresa abbiamo cambiato marcia. Ora siamo di nuovi terzi e dobbiamo pensare di partita in partita per arrivare il più alto in classifica. Quando non arrivano i risultati è normale avere nervosismo. Noi però abbiamo valori importanti e non molleremo mai. Ora vogliamo continuare così anche per ricucire con i tifosi".

"Le critiche? Rispondo con i fatti"

E sul momento difficile e sulle critiche arrivate anche su qualche prestazioni non sufficiente, il portiere granata risponde così: "Ora dobbiamo continuare così, in una stagione ci possono stare dei momenti non positivi. Questa è una vittoria che ci deve dare morale, la spinta giusta. Momento personale? Cerco di dare il massimo. Chi mi conosce sa quanto ci tengo a stare qua e dare tutto. Sono andato in difficoltà ma quando ti alleni bene dai sempre il massimo, questo mi permette di poter camminare a testa alta".