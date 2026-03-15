Crotone-Salernitana 0-1, Cosmi: "Vittoria pesante. Club? Non so cosa succederà" Il tecnico: "Dobbiamo riabituarci a vincere e a farlo con continuità. Società? Penso al campo"

"Dobbiamo abituarci a vincere". La solita schiettezza di Serse Cosmi arriva fortissima anche nel post Crotone-Salernitana 0-1. Anzi, il tecnico analizza la vittoria dello Scida anche sottolineando una lettura non ideale della preparazione alla gara: "La partita di oggi ha dimostrato delle cose in cui siamo migliorati, ovvero il profilo caratteriali. Dobbiamo crescere però sotto il profilo tecnico e delle letture. Nel primo tempo ci ho messo molto del mio nel mandare in difficoltà la squadra. Forse sotto il profilo tattico ho creato incomprensioni, ci facevamo infilare. Nel secondo tempo ho potuto cambiare e la squadra ha risposto. Forse abbiamo perso anche troppo tempo ma c’era la paura di perdere punti. In questa categoria l’estetica ha un valore ma per metterla in pratica ci vuole tempo".

"Vittoria non deve essere eccezione"

Il tecnico ha lanciato messaggi importanti alla squadra anche nella gestione del risultato: "Abbiamo vinto contro una squadra con qualità tecniche importanti, che sanno mettere in difficoltà. Questo è un successo che vale triplo. Diamo merito alla squadra di aver vinto contro un grande avversario. Sono arrivato da terzi in classifica e sono ancora lì. Quando ci abitueremo a vincere, cosa prevista per la Salernitana, vuol dire che saremo diventati più forti. Ora dobbiamo convincerci che la vittoria è un bell’evento ma dobbiamo abituarci. Questa squadra ha poco di costruzione, per i playoff non dipende il valore. In B c'è andato il Pescara lo scorso anno che finì sesto".

"Cambi societari portano novità"

Niente giri di parole anche sulle voci di un possibile cambio societario: "Non so niente - spiega Cosmi -. Tutte le mattine, prima di ogni partita, viene fuori questo discorso. Sono tre volte che capita nel giorno della partita. Non sono venuto qui per il passaggio di proprietà ma sono venuto qui per dare tutto me stesso. Futuro? Non lo so che succederà. Quando succede qualcosa durante una stagione è normale. Non ho parlato con la società della cessione del club. Ho un’età, so bene come funziona. Io penso solo al campo".