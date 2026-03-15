Crotone-Salernitana 0-1, Longo: "Ko amaro, nei playoff faremo strada" Il derby del tecnico: "Conosco bene la sofferenza e l'amore della gente di Salerno"

Emilio Longo fa i conti con una sconfitta che lascia non pochi rimpianti. Crotone-Salernitana 0-1 cancella le chance di quarto posto per i pitagorici: “La partita si racchiude nell’enorme mole di gioco creata nel primo tempo dalla mia squadra senza però riuscire a colpire. Abbiamo messo la Salernitana alle corde. Però il gol del vantaggio di Achik in apertura della ripresa ci ha mandato in tilt. Non siamo riusciti a riprenderci, giocando poco nella ripresa. Dispiace però, con l’approccio visto nel primo tempo, possiamo fare strada nei playoff. Perché lì si vincerà giocando e non speculando”. Per Longo è stato un derby personale: “Conosco la passione di quella città, quanta sofferenza e amore c’è per vedere la Salernitana di nuovo dove merita. Ho avuto tanti messaggi da persone di Salerno. In curva oggi c’erano tanti miei amici. Auguro il meglio a loro ma sotto il profilo professionale auguro il meglio a noi”.

“I playoff saranno musica nuova”

Sono sei i punti che separano la Salernitana dal Crotone: “Ho sempre messo la Salernitana insieme con Benevento e Catania tra quelle che non centrano niente con la serie C per valore e budget – spiega Longo -. I sei punti dalla Salernitana vanno accettati. Però i playoff sono tutt’altra musica. Servirà arrivarci bene, in condizioni ideali. Sono un campionato a parte”.