Salernitana, il volo di Achik: con Cosmi è l’uomo in più

Jolly offensivo. La stoccata nel cuore del secondo tempo, la rasoiata per sorprendere Merelli. Poi le mani al cielo e il segno di scuse verso lo Scida. Gli abbracci dei compagni di squadra che non lo scalfiscano. “Non potevo esultare a casa mia, sono cresciuto a pochi metri da questo stadio, qui c’è tutta la mia famiglia”. Ismail Achik si prende la Salernitana, leader tecnico di una squadra che a Crotone ha lanciato un messaggio importante. Solidità ma soprattutto compattezza nel trovare il momento giusto per colpire, per dare la spallata al match e riprendersi il terzo posto.
Il 2026 da protagonista
Doppia cifra tra gol e assist. La bilancia però pende dalla parte degli assist, ben dieci. A Crotone è arrivato il secondo gol dopo quello tanto bello quanto inutile con il Siracusa nella prima del 2026. Raffaele lo aveva chiesto a Faggiano. La Salernitana ha versato circa 70mila euro nelle casse del Bari per strapparlo e regalargli la maglia granata. Seconda punta, esterno offensivo ma anche mezzala. Achik si è messo a completa disposizione e non ha fatto mancare assistenza ai compagni. Poi il nuovo anno, la centralità nel credo tattico di Cosmi. Le sue accelerazioni e la sua qualità l’arma principale per accendere i granata. E il gol di Crotone lo ripaga di tante prestazioni dall’importante tasso tecnico offerte per la categoria.
L’incognita Ramadan
Il tutto, facendo i conti anche con il Ramadan che lo accompagna da circa un mese. "E’ pesantissimo. Non mangio e non bevo dall’alba al tramonto, dalle cinque del mattino alle sei del pomeriggio. E’ la mia religione e la rispetto perché Dio mi dà la forza". La fine però è ad un passo. Intanto la Salernitana si gode Achik.