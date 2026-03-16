Salernitana, il volo di Achik: con Cosmi è l’uomo in più Il marocchino centrale nell'economia granata. "Il Ramadan durissimo ma Dio mi dà la forza"

Jolly offensivo. La stoccata nel cuore del secondo tempo, la rasoiata per sorprendere Merelli. Poi le mani al cielo e il segno di scuse verso lo Scida. Gli abbracci dei compagni di squadra che non lo scalfiscano. “Non potevo esultare a casa mia, sono cresciuto a pochi metri da questo stadio, qui c’è tutta la mia famiglia”. Ismail Achik si prende la Salernitana, leader tecnico di una squadra che a Crotone ha lanciato un messaggio importante. Solidità ma soprattutto compattezza nel trovare il momento giusto per colpire, per dare la spallata al match e riprendersi il terzo posto.

Il 2026 da protagonista

Doppia cifra tra gol e assist. La bilancia però pende dalla parte degli assist, ben dieci. A Crotone è arrivato il secondo gol dopo quello tanto bello quanto inutile con il Siracusa nella prima del 2026. Raffaele lo aveva chiesto a Faggiano. La Salernitana ha versato circa 70mila euro nelle casse del Bari per strapparlo e regalargli la maglia granata. Seconda punta, esterno offensivo ma anche mezzala. Achik si è messo a completa disposizione e non ha fatto mancare assistenza ai compagni. Poi il nuovo anno, la centralità nel credo tattico di Cosmi. Le sue accelerazioni e la sua qualità l’arma principale per accendere i granata. E il gol di Crotone lo ripaga di tante prestazioni dall’importante tasso tecnico offerte per la categoria.

L’incognita Ramadan

Il tutto, facendo i conti anche con il Ramadan che lo accompagna da circa un mese. "E’ pesantissimo. Non mangio e non bevo dall’alba al tramonto, dalle cinque del mattino alle sei del pomeriggio. E’ la mia religione e la rispetto perché Dio mi dà la forza". La fine però è ad un passo. Intanto la Salernitana si gode Achik.