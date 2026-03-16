Ex Salernitana, Liverani esonerato dalla Ternana L'ex tecnico granata sollevato dall'incarico

Sconfitta fatale. La Ternana cade con la Vis Pesaro e saluta Fabio Liverani. Con una nota ufficiale, il club umbro ha comunicato l’esonero all’ex allenatore della Salernitana. Liverani paga il decimo posto in classifica, ultima posizione valida per poter accedere ai playoff. Il comunicato del club: “La Ternana Calcio annuncia di aver sollevato Fabio Liverani dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il mister e il suo staff, composto da Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, per il lavoro svolto con impegno e professionalità nel corso della stagione, augurando loro le migliori fortune professionali”.

Pilastro del Perugia di Serse Cosmi, il tecnico lascia. La seduta di lunedì 16 marzo la dirigerà Pasquale Lito Fazio, attuale allenatore della Ternana Under 17. Tuttavia la scelta dovrebbe essere temporanea, in attesa di conoscere l’allenatore che guiderà i rossoverdi in questo finale di campionato.