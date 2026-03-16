Salernitana, lunedì di riposo: un’assenza con l’Altamura Cosmi recupera però tre pedine

La Salernitana si gode il successo con il Crotone e la settimana lunga. Il posticipo nel monday night con il Team Altamura permette ai granata di tirare il fiato, ripensare alla bella prova in Calabria e voltare pagina. All’Arechi servirà centrare il terzo risultato utile consecutivo, fondamentale per confermarsi al terzo posto, scendendo in campo anche dopo aver conosciuto delle dirette concorrenti.

Recuperi e assenze

Per il match dell’Arechi per Serse Cosmi ci sarà una piacevole abbondanza. Soprattutto in difesa con i recuperi preziosi di Golemic e Anastasio. Il terzino sinistro potrebbe ritornare titolare con Villa che alzerebbe il proprio raggio d’azione. A centrocampo invece il rientro di Capomaggio. Da valutare però se sarà l’argentino ad agire da mezzala, anche alla luce della prova imponente di Gyabuaa davanti alla difesa a Crotone. Da valutare invece le condizioni di Inglese e Brancolini mentre per Arena serviranno ancora settimane prima di rientrare a disposizione. Non ci sarà invece Quirini: l'esterno, entrato nel secondo tempo allo Scida, è stato ammonito e ha incassato il quinto cartellino giallo stagionale. Per lui un turno di stop.