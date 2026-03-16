Avversari Salernitana, il Catania esonera Toscano Il secondo posto e la distanza siderale dal Benevento costano caro al tecnico

Un colpo di scena. Il Catania decide di esonerare Domenico Toscano. Nonostante il successo sul Team Altamura, la società siciliana ha voluto cambiare rotta e ripartire da un nuovo allenatore per il finale di stagione. Fortissima la delusione tra gli etnei per la distanza siderale dal Benevento, primo in classifica. Dopo settimane di riflessioni, con un solo punto portato a casa nella doppia trasferta campana tra Salernitana e Benevento, la scelta della società di cambiare guida tecnica. Ora si cercherà un nuovo allenatore per affrontare al meglio i playoff.

L'annuncio del club: "Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Domenico Toscano e l’allenatore in seconda Michele Napoli: ai due professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".