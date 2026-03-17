Salernitana-Team Altamura, fischia Pizzi Nessun precedente col fischietto lombardo

Sarà Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo ad arbitrare il match tra Salernitana e Team Altamura, in programma lunedì prossimo allo stadio Arechi alle ore 20:30. Il fischietto bergamasco sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Bernasso della sezione di Milano e Filippo Pignatelli della sezione di Viareggio. Il quarto uomo designato per il match sarà il signor Domenico Mirabella della sezione di Napoli, mentre al Football Video Support opererà il signor Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore. Non ci sono precedenti fra la Salernitana e Pizzi.