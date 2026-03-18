Ex Salernitana, la Cremonese silura Nicola Il tecnico piemontese esonerato dopo il ko con la Fiorentina

Un trend negativo e l’incubo serie B che si è materializzato di settimana in settimana. La Cremonese esonera Davide Nicola. L’ex allenatore della Salernitana perde la panchina grigiorossa dopo la pesantissima sconfitta interna con la Fiorentina. Di seguito, il comunicato del club: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.

Il comunicato tanto atteso è arrivato in giornata. Dopo un girone d’andata da applausi, Nicola paga il pessimo rendimento dell’ultimo periodo: appena 4 punti conquistati nelle ultime 15 giornate, un ruolino di marcia da ultimo posto, nemmeno da retrocessione. Al suo posto è pronto Marco Giampaolo.