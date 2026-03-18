UFFICIALE - Salernitana, ecco il calendario dei playoff

Le date ci sono. La Salernitana ora avrà il compito di determinare quando iniziare la sua avventura ai playoff per la promozione in serie B. Con una nota ufficiale, la serie C ha reso noto gli orari della post-season. Preziosa la posizione finale della Salernitana: il terzo posto permetterebbe di iniziare il playoff nazionale.
FASE PLAY OFF DEL GIRONE
1° Turno - Gara unica DOMENICA 3 MAGGIO 2026
2° Turno - Gara unica MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026
FASE PLAY OFF NAZIONALE
1° Turno - Gara di Andata DOMENICA 10 MAGGIO 2026
1° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026
2° Turno - Gara di Andata DOMENICA 17 MAGGIO 2026
2° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026
FINAL FOUR
Semifinali - Gara di Andata DOMENICA 24 MAGGIO 2026
Semifinali - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026
Finale - Gara di Andata MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026
Finale - Gara di Ritorno DOMENICA 7 GIUGNO 2026