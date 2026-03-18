UFFICIALE - Salernitana, ecco il calendario dei playoff I granata studiano la strada

Le date ci sono. La Salernitana ora avrà il compito di determinare quando iniziare la sua avventura ai playoff per la promozione in serie B. Con una nota ufficiale, la serie C ha reso noto gli orari della post-season. Preziosa la posizione finale della Salernitana: il terzo posto permetterebbe di iniziare il playoff nazionale.

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno - Gara unica DOMENICA 3 MAGGIO 2026

2° Turno - Gara unica MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno - Gara di Andata DOMENICA 10 MAGGIO 2026

1° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026

2° Turno - Gara di Andata DOMENICA 17 MAGGIO 2026

2° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026

FINAL FOUR

Semifinali - Gara di Andata DOMENICA 24 MAGGIO 2026

Semifinali - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026

Finale - Gara di Andata MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026

Finale - Gara di Ritorno DOMENICA 7 GIUGNO 2026