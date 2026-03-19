Salernitana, il club valuta il ricorso per Carriero Il mediano salterebbe Team Altamura e Potenza

Una vera e propria stangata. L'attesa per il ritorno e poi lo stop. Novanta minuti a Crotone di personalità e dedizione, poi lo stop nel post gara. Giuseppe Carriero si ferma di nuovo ma questa volta non per infortunio. Ritornato in campo dopo la lesione muscolare patita con il Casarano, il post-gara caldissimo di Crotone è costato carissimo all'ex Trapani. Il Giudice Sportivo ha usato il pugno duro, con due turni di stop.

Il club prova a ridurre lo stop

Nel mirino “l'avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto: nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi che questi ultimi avevano indirizzato nei confronti dei calciatori avversari, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti". Inoltre, Carriero è stato reo "nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, dopo aver fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, lo strattonava con forza, sbattendolo verso la parete e provocando così un parapiglia sedato grazie all’intervento dei dirigenti della propria squadra”. La Salernitana aspetta di conoscere tutti gli aspetti e medita il ricorso per avere uno sconto di pena e poter riavere a disposizione il calciatore per la sfida con il Potenza.