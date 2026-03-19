Salernitana-Team Altamura, doppio via libera dal Gos: i dettagli Cancellate le iniziali restrizioni

Le iniziali restrizioni sono state cancellate. Salernitana-Team Altamura non avrà misure interdittive. All'avvio della prevendita, dal Gos erano arrivati due alert. Tutti però superati nelle ultime ore. Con una nota ufficiale, il club granata ha annunciato che, in seguito alla riunione del Gos, è stata revocata la misura di divieto di vendita dei tagliandi dei settori locali per i residenti nel territorio di Bari e provincia. Pertanto, anche per gli altri settori dello stadio Arechi l’acquisto dei biglietti per la sfida di lunedì sera non avrà nessuna restrizone.

Nessun divieto di trasferta. A partire dalle ore 10:00 è scattata la prevendita del settore ospiti (Curva Nord inferiore) per la gara Salernitana-Team Altamura, in programma lunedì 23 marzo alle 20:30 allo stadio Arechi. I biglietti saranno liberamente acquistabili al costo di € 10,00 (8+2 prev.) più commissioni di servizio nei punti vendita autorizzati TicketOne sul territorio nazionale ed online. La capienza del settore ospiti è di 250 posti. La vendita terminerà alle ore 19:00 di domenica 22 marzo ed i tagliandi del settore ospiti non saranno acquistabili ai botteghini nel giorno di disputa della gara.