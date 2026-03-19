Potenza-Salernitana, il Viminale verso misure restrittive per i tifosi Possibile uno stop ai supporters residenti a Salerno

Nuova sfida con limitazioni. Potenza-Salernitana non avrà sugli spalti il calore del tifo granata. La gara del prossimo 28 marzo è entrata nel mirino del Viminale. La determinazione dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive ha rimandato al Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive ogni decisione in merito al match del Viviani. Non sono quindi da escludere forti limitazioni per i supporter campani. Si va verso la possibilità che il settore ospiti possa essere aperto soltanto ai non residenti di Salerno e provincia, proprio come nell’ultima gara giocata dai granata nell’impianto contro il Sorrento, quando i supporters della Bersagliera furono poco più di un decina. Per la Salernitana ci sarebbe una nuova trasferta fortemente limitata in stagione dopo il sold-out fatto registrare domenica scorsa a Crotone, con l'importante successo strappato allo Scida.