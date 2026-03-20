Salernitana, Achik ‘dribbla’ influenza e Ramadan: l’esterno vuole essere leader L'esterno festeggia l' 'Eid al-Fitr', la festa che segna la fine del digiuno

Una stoccata da autore con il Crotone. Poi l’influenza e qualche piccolo timore. Ismail Achik dribbla anche il virus che lo aveva debilitato nel post-Crotone e si candida per una maglia da titolare con il Team Altamura. Troppo importante nell’economia della Salernitana di Serse Cosmi l’apporto del numero sette, determinante nel girone di ritorno prima con Raffaele, poi con la nuova guida tecnica. Da esterno d’attacco o seconda punta, il marocchino è stato jolly offensivo, determinante nei numeri e nelle prestazioni.

La fine del Ramadan

Per Achik il 20 marzo non sarà una data comune. Quest’oggi si conclude il mese sacro islamico del Ramadan con l''Eid al-Fitr', la festa che segna la fine del digiuno. Nell’ultima trasferta in Calabria, Achik aveva raccontato il suo rapporto con il rispetto del Ramadan: “Difficilissimo da gestire, forse il fresco ci aiuta un po’ perché è pesante, ma per fortuna sta andando bene. Mangio la notte, non bevo e non mangio dall’alba al tramonto, cerco di non guardare i miei compagni che mangiano, ma è la mia religione e Dio mi dà la forza da sopra, oggi con le pizze era complicato”. Ora Cosmi lo riavrà al pieno delle energie per uno degli elementi al quale aggrapparsi per continuare a sognare la B.