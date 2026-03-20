Salernitana, prove all’Arechi: si ferma Berra Cosmi deve fare i conti con una defezione in difesa

Prove generali anti-Team Altamura. Serse Cosmi spinge sull’acceleratore e riapre i cancelli dell’Arechi per permettere alla sua Salernitana di entrare ancor di più nelle richieste dell’allenatore per preparare al meglio il finale di stagione. Nel silenzio dell’impianto di Via Allende, ancora una volta Cosmi chiede ed ottiene la possibilità di poter lavorare sul terreno di gioco per provare uomini e schemi. Una consuetudine che si è ripetuta sin dall’inizio della sua gestione.

Berra ai box

Per Cosmi l’attenzione si sposta soprattutto sull’atteggiamento tattico e sull’assetto difensivo da mettere in campo. Il tecnico non ha potuto contare su Berra, rimasto precauzionalmente a riposo per un problema fisico. Possibile, in caso di conferma della difesa a quattro, di un rilancio di Golemic nel cuore della difesa con Matino. Sulle fasce Cabianca e Anastasio. Altrimenti, con il 3-5-2, a duellare per una maglia da titolare in difesa saranno Golemic e Anastasio, con Cabianca e Matino sicuri di una maglia da titolare. In mezzo al campo De Boer e Tascone duellano per completare la mediana con Gyabuaa e Capomaggio.