Cessione Salernitana, i due nodi che bloccano l’acquisto del club per Rufini La Figc al vaglio dell'operazione e l'investimento milionario: il passaggio di consegna è sul tavolo

La cessione della Salernitana resta argomento caldissimo. Dopo l’accelerata della scorsa settimana, l’accordo tra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini con la firma sull’accordo preliminare, ora si è entrati nella fase d’attesa. Per il via libera definitivo infatti, occorre il semaforo verde su diversi aspetti che sono propedeutici alla programmazione e realizzazione del closing. La strada è stata tracciata: Iervolino coprirà tutte le spese che permetteranno alla Bersagliera di terminare la stagione senza l'incubo di penalizzazioni o intoppi. Rufini, invece, si accollerà l’importo della fideiussione a garanzia dell’esposizione della Salernitana verso un istituto di credito (7.5 milioni di euro), esposizione che è solo verso Iervolino. Poi ci sono gli impegni a corrispondere a Iervolino 6 milioni in caso di promozione della Salernitana in serie B, 15 se ci sarà promozione in A e il 20 per cento sulla futura rivendita.

La verifica Figc

In questi giorni, il club granata si è rivolta alla Figc, primo passaggio ma di fondamentale importanza per permettere il via libera. Dopo il passaggio delle quote da Idi Srl alla Salerno Coast Investment srl occorre seguire il semaforo verde della Federcalcio che accenderà i fari sull'ingresso di Rufini. La normativa federale prevede infatti che le acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico debbano seguire percorsi di trasparenza e comunicazione agli organi federali competenti. Le modifiche in materia erano state approvate nel dicembre 2025, con firma del Presidente Gabriele Gravina.

Il nodo fideiussione

Sul tavolo anche il primo vero banco di prova per capire la portata del progetto targato Cristiano Rufini. Una volta avuto il via libera federale, l’imprenditore romano dovrà farsi carico della fideiussione di 7,5 milioni di euro. Solo allora le quote dalla Salerno Coast Investiment srl passerebbero alla Antarees srl. Si valuta il da farsi, così come il possibile coinvolgimento di imprenditori locali, ma il percorso è indirizzato: Iervolino è vicino a dire addio alla sua Salernitana.