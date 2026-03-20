Salernitana-Team Altamura, la prevendita non si accende: il dato Il clima intorno al club granata resta di diffidenza soprattutto sul tema futuro

Il rebus societario e una corsa al secondo posto che non scalda. Salernitana-Team Altamura sarà posticipo senza grande pubblico sugli spalti. La cornice dell’Arechi non si preannuncia scoppiettante. Le voci su un possibile addio di Danilo Iervolino e la corsa alla B diretta ormai svanita si ripercuotono anche sulla prevendita, termometro di una piazza al momento disorientata: sono appena 1000 i tagliandi venduti, con dato che si attesta sui 6500 spettatori presenti. Al momento sarebbe minimo stagionale, record negativo fatto registrare nella sfida con il Casarano quando furono appena 7404 i tifosi presenti all’Arechi. Nonostante il via libera del Gos per il settore ospiti ma anche l'eliminazione delle limitazioni per i settori locali, la Salernitana fa i conti dunque con un clima tutt'altro che di attesa, con gli occhi puntati su ciò che sarà il destino della società.