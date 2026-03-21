Cessione Salernitana, nei prossimi giorni il via libera a Rufini La Figc sta vagliando il passaggio di proprietà. Con l'Altamura ultima da patron per Iervolino?

La questione è sul tavolo della Figc. Cristiano Rufini si tiene stretto l’accordo preliminare sottoscritto sabato scorso con Danilo Iervolino. La Salernitana, transitata nelle scorse settimane dalla Idi Srl alla Salerno Coast Investment srl di Iervolino, è pronta a passare tra le mani della holding Antarees Srl di Rufini. Settimana prossima dovrebbe arrivare la sottoscrizione del rogito in uno studio notarile di Roma che chiuderà verosimilmente la trattativa e ufficializzerà il passaggio di consegne. Ecco perché Salernitana-Team Altamura rischia di essere l’ultima partita di Iervolino da proprietario della Bersagliera.

Cosa manca per la chiusura

I tempi tecnici sono legati al via libera della Figc che dovrà dare il semaforo verde all’accordo dopo esser stata informata del preliminare sottoscritto fra le parti. Le verifiche sono sue due aspetti: la normativa federale prevede infatti che le acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico debbano seguire percorsi di trasparenza e comunicazione agli organi federali competenti e sulla solvibilità del nuovo proprietario.

I dettagli dell’accordo

Resta questo il nodo prima di poter poi procedere ai passaggi formali: Iervolino garantirà i costi dell’attuale stagione sportiva, Rufini si accollerà l’importo della fideiussione a garanzia dell’esposizione della Salernitana verso un istituto di credito (7.5 milioni di euro), esposizione che è solo verso Iervolino. Poi ci sono gli impegni a corrispondere a Iervolino 6 milioni in caso di promozione della Salernitana in serie B, 15 se ci sarà promozione in A e il 20 per cento sulla futura rivendita.