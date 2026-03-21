Salernitana, Golemic rivede il Team Altamura e spera in una chance All'andata decisivo il penalty a tempo scaudto. Il difensore vuole una maglia da titolare

La squalifica di Crotone gli ha impedito di tornare in una città che gli ha dato tanto. Vladimir Golemic si era scusato immediatamente con la squadra e con l'ambiente Salernitana per l’espulsione con il Latina. Sia per l’importanza del momento, sia per l’inferiorità numerica per la follia di Capomaggio che era diventata doppia proprio per quell’intervento durissimo in mezzo al campo. Cosmi, che lo aveva elogiato in conferenza stampa al suo arrivo, gli aveva affidato le chiavi della difesa. Poi lo stop forzato e una nuova esclusione. Non senza una tirata d'orecchie proprio dall'allenatore.

2026 difficile

Di tutte quelle incassate, quello dello Scida allo stesso tempo sarà quella che lo avrà ferito di meno. Perché Golemic è passato dall’essere il perno della Salernitana a riserva. Appena arrivato, Raffaele lo lanciò subito nella mischia con il Siracusa. Un girone intero passato in campo, facendo il pieno di minuti, senza mai tirare il fiato anche dinanzi ai tour de force di campionato. Poi l’involuzione, l’influenza che lo aveva messo ko tra Cosenza e Atalanta Under 23, con appena 61’ disputati in otto sfide, con la prova insufficiente di Cerignola.

L’Altamura gli porta bene

Lunedì sarà di nuovo a disposizione e chissà che, complici anche le condizioni non ottimali di Berra, Cosmi non possa rilanciarlo dal 1’ nella sfida con il Team Altamura. I pugliesi gli portano bene. All’andata, a tempo scaduto, si prese il pallone e scaricò in rete il calcio di rigore della vittoria che proiettò i granata in vetta. Sembra una vita fa. Ora Golemic vuole riprendersi la Salernitana.