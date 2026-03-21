Salernitana, Berra resta ai box. E l'influenza frena un altro titolare Non si vogliono correre rischi con il difensore: Golemic in rampa di lancio

Penultimo allenamento settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Lunedì sera i granata saranno di scena allo stadio Arechi nella gara contro il Team Altamura. Per Serse Cosmi c'è da fare i conti con le notizie che arrivano dall'infermeria. Filippo Berra continua a lavorare a parte, in maniera precauzionale come racconta il club granata. Problemi fisici da gestire e che porteranno solo la rifinitura di domani a sciogliere le riserve su una sua convocazione. Possibile che l'ex Crotone non forzi e che possa andare al massimo in panchina, con Vladimir Golemic in rampa di lancio per una maglia da titolare.

Si va verso la difesa a quattro, con Cabianca, Golemic, Matino e Anastasio. Il terzino napoletano è in vantaggio su Luca Villa, frenato da una fastidiosa influenza che da giorni sta convivendo con lo spogliatoio granata. Ad inizio settimana gli stop per Carriero e Achik, ora anche l'esterno deve fare i conti con la febbre che mette a rischio la sua presenza per il match di lunedì. Federico Brancolini, Giuseppe Carriero e Roberto Inglese si sono allenati a parte e non saranno del match. Palestra e terapie per Matteo Arena. Domani pomeriggio la rifinitura che scioglierà anche i dubbi sulla formazione anti-Altamura.