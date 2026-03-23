Salernitana, settimana chiave per il futuro: Iervolino pronto all’addio Si attende il via libera della Figc: Rufini è vicino al club

Piccoli step burocratici ancora da superare. Il futuro della Salernitana si rivelerà verosimilmente in questa settimana. Danilo Iervolino è pronto a chiudere la sua esperienza da numero uno della Bersagliera. Decisione presa, nessuna retromarcia. L’imprenditore di Palma Campania, dopo tante interlocuzioni anche negli ultimi mesi, ha trovato in Cristiano Rufini un acquirente considerato solido, pronto a scendere in campo e ad intraprendere la sua prima esperienza nel mondo del calcio. Anche nei giorni scorsi si registrano nuovi contatti tra le parti. In settimana, sono attese le firme sul rogito, nel nome del contratto preliminare sottoscritto sabato 14 marzo, per ufficializzare il passaggio delle quote dalla Salerno Coast Investment srl di Iervolino alla Antarees Srl di Rufini.

Cosa manca

In questi giorni, secondo quanto raccolto, dovrebbe arrivare il via libera della Figc sul passaggio di proprietà della Salernitana. La normativa federale prevede infatti che le acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico debbano seguire percorsi di trasparenza e comunicazione agli organi federali competenti. Inoltre, ci sarebbero anche alcune valutazioni sotto il profilo economico per avere un quadro chiaro della situazione prima del semaforo verde.

I dettagli dell’accordo

La strada è stata tracciata: Iervolino coprirà tutte le spese che permetteranno alla Bersagliera di terminare la stagione senza l'incubo di penalizzazioni o intoppi, spianando praticamente la strada al suo erede. Rufini si accollerà l’importo della fideiussione a garanzia dell’esposizione della Salernitana verso un istituto di credito (7.5 milioni di euro), esposizione che è solo verso Iervolino. Poi ci sono gli impegni a corrispondere a Iervolino 6 milioni in caso di promozione della Salernitana in serie B, 15 se ci sarà promozione in A e il 20 per cento sulla futura rivendita.