Salernitana-Team Altamura, fischio d'inizio in ritardo: ecco il motivo Problema tecnico all'Arechi

In un Arechi semi-deserto, la sfida tra la Salernitana ed il Team Altamura è iniziata con dieci minuti di ritardo a causa di un problema con il sistema FVS. Il direttore di gara Alessandro Pizzi di Bergamo, una volta appurato l'inconveniente, è stato costretto a posticipare l'inizio della partita. Le squadre sono spuntate sul prato dell'Arechi alle 20.38, due minuti dopo c'è stato il fischio d'inizio del match.

Il problema, tuttavia, non è stato risolto in tempo e le squadre hanno accettato di iniziare la gara senza l’ausilio del FVS. I tecnici sono comunque riusciti a risolvere il guasto e, a partire dal 6’, la partita è proseguita con l’ausilio del Football Video Support. In occasione del gol dei pugliesi, arrivato dopo nemmeno due minuti, non è stato possibile effettuare la prevista revisione (automatica dopo ogni rete).

Un episodio che ha riportato alla mente quanto avvenne lo scorso anno in occasione di Salernitana-Pisa. In quella circostanza, a causa di un problema con il Var, la partita iniziò con oltre due ore di ritardo.