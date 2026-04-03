Ahi Salernitana, si fermano due big per il Benevento

Cosmi rischia di rinunciare a due titolarissimi

ahi salernitana si fermano due big per il benevento
Salerno.  

Non arrivano buone notizie da casa Salernitana in vista della sfida con il Benevento. L'allenamento odierno ha costretto Serse Cosmi a fare i conti con due nuovi stop. Eddy Cabianca (risentimento muscolare) ed Emmanuel Gyabuaa (contusione al piede sinistro) sono rimasti precauzionalmente a riposo. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Preocupa in particolar modo il difensore: si va verso un nuovo stop muscolare, sarebbe il terzo da inizio stagione. Cosmi rischia di dover rinunciare al suo jolly e ora incrocia le dita.

Da capire anche le condizioni di Gyabuaa. Il piede aveva creato problemi già nel derby con la Casertana, costringendolo a restare inizialmente in panchina. Senza Capomaggio, possibile mediana con Tascone, De Boer e Carriero. Più staccato il baby Di Vico. Ai box anche Inglese per il quale però si proverà il recupero per la post-season. La preparazione proseguirà domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy.

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