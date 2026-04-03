Ahi Salernitana, si fermano due big per il Benevento Cosmi rischia di rinunciare a due titolarissimi

Non arrivano buone notizie da casa Salernitana in vista della sfida con il Benevento. L'allenamento odierno ha costretto Serse Cosmi a fare i conti con due nuovi stop. Eddy Cabianca (risentimento muscolare) ed Emmanuel Gyabuaa (contusione al piede sinistro) sono rimasti precauzionalmente a riposo. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Preocupa in particolar modo il difensore: si va verso un nuovo stop muscolare, sarebbe il terzo da inizio stagione. Cosmi rischia di dover rinunciare al suo jolly e ora incrocia le dita.

Da capire anche le condizioni di Gyabuaa. Il piede aveva creato problemi già nel derby con la Casertana, costringendolo a restare inizialmente in panchina. Senza Capomaggio, possibile mediana con Tascone, De Boer e Carriero. Più staccato il baby Di Vico. Ai box anche Inglese per il quale però si proverà il recupero per la post-season. La preparazione proseguirà domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy.