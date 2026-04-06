LIVE | Salernitana-Benevento 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Salernitana-Benevento:

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Quirini, Tascone, Di Vico, Carriero, Villa; Achik, Lescano. A disposizione: Brancolini, De Boer, Ferrari, Antonucci, Ferraris, Arena, Molina, Matino, Longobardi, Boncori. Allenatore: Cosmi.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. A disposizione: Russo, Esposito, Sena, Carfora, Celia, Borghini, Giugliano, Romano, Del Gaudio, Mignani, RTalia, Kouan. Allenatore: Floro Flores.

ARBITRO: Di Loreto di Terni - assistenti: Della Mea e Lauri - IV uomo: Silvestri - FVS: Ferraro.

NOTE. Angoli: 0-2.

16' - Ripartenza sprint del Benevento, tiro-cross di Lamesta deviato in angolo da Donnarumma.

14' - Risponde la Salernitana: sgroppata di Villa sulla sinistra, palla al centro per Achik che prende il tempo alla difesa ma calcia a lato.

13' - Benevento pericoloso nell'area di rigore granata con Tumminello, palla alta di poco.

6' - Ci prova Maita dalla distanza, palla a lato.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match

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IL PRE-GARA. Derby campano all'Arechi nel giorno di Pasquetta. La Salernitana ha bisogno del riscatto per riprendersi il terzo posto, il Benevento con un successo - ed un passo falso del Catania- potrebbe festeggiare in anticipo la serie B. Problemi di formazione per Cosmi: il tecnico conferma il 3-5-2 ma cambia diverse pedine. In difesa torna Berra; a centrocampo spazio a Quirini, Tascone, Di Vico, Carriero e Villa. Davanti Lescano e Achik. Il Benevento riparte dall'undici tipo: 4-2-3-1 con Lamesta, Tumminello e Della Morte alle spalle di Salvemini.