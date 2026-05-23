Salernitana, il Brescia ritrova Marras. Patron Pasini: "Siamo carichi" Il trequartista in viaggio con la squadra e con il presidente Pasini verso Salerno

Una sorpresa nella delegazione dell’Union Brescia in viaggio in queste ore per raggiungere Salerno in vista del primo atto della semifinale playoff Serie C in programma alle ore 21:00 allo stadio Arechi. Nel gruppo lombardo spunta anche Marras: il trequartista si è sottoposto ieri ad esami strumentali dopo lo stop nel secondo tempo della sfida con il Casarano. Evitato l’incubo di una lesione muscolare al polpaccio ma l’affaticamento muscolare chiede grande attenzione. Possibile che il trequartisti parta dalla panchina, con Corini intenzionato a non correre rischi.

Sorriso invece per Balestrero: il capitano ha smaltito i fastidi muscolari che avevano fatto suonare l’allarme. Sarà disponibile e prenderà posto nel terzetto difensivo con Silvestri e Rizzo. Curiosità: con la squadra in viaggio anche il presidente Giuseppe Pasini e il consigliere Daniele Scuola. “Siamo carichi”, ha confessato sorridendo il numero uno del club.