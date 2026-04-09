Salernitana, il sogno B svanito fra le lacrime: Cosmi torna a Trapani Nove anni fa la sconfitta in finale playoff con il Pescara. Il Provinciale pronto ad applaudirlo

C’è un’istantanea che nessuno riesce a cancellare, in particolar modo a Trapani. Era il 9 giugno 2016: i siciliani vengono fermati sull’uno a uno dal Pescara. Serse Cosmi si abbandona sulla poltrona della sua panchina e si lascia andare ad un pianto di delusione. Massimo Oddo, suo allievo, fresco di promozione in serie A, corse ad abbracciarlo. Fu la fine di un sogno. Con Daniele Faggiano che incassò un colpo durissimo. Dall’ambizione di una rincorsa storica alla grande delusione.

Il ritorno in Sicilia

Nove anni dopo quella serata amara Cosmi è pronto a calcare nuovamente il terreno di gioco del Provinciale. Ritroverà un Trapani in crisi nera, con venticinque punti di penalizzazione, con una classifica deficitaria e il rischio di una retrocessione oltre alla situazione societaria tutt’altro che rassicurante. La mente però ritornerà alla stagione d’oro 2015-2016, al sogno serie B accarezzato dopo una stagione super, con un girone di ritorno da brividi. Tra i protagonisti il ‘salernitano’ Nicola Citro, che raggiunse quota 14 gol. Insieme a lui, Bruno Petkovic, arrivato a gennaio e ben presto capace di imporsi (7 reti in un semestre). E poi i nomi di Igor Coronado, Barillà e Scozzarella, di Nicolas e Rizzato, di Perticone e Pagliarulo. Domenica il suo ritorno. E il Provinciale gli tributerà gli applausi.