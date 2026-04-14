Salernitana, si avvicina la cessione: Rufini è ad un passo dal club Arriva l'aumento di capitale. Firma del rogito fissata per giovedì

Un passo in avanti sostanziale. Le garanzie economiche richieste da Danilo Iervolino a Cristiano Rufini prendono forma. La Salernitana si avvicina al possibile cambio societario. Nelle ultime ore, il gruppo Antarees Srl ha dato il via libera all’aumento di capitale da 1,25 milioni di euro, propedeutica alla sottoscrizione dell’accordo definitivo previsto nel pomeriggio di giovedì presso lo studio notarile Giuliani-Occorsio di Roma, i due imprenditori si guarderanno occhi negli occhi prima di sottoscrivere l’accordo definitivo, nel nome del preliminare sottoscritto lo scorso 14 marzo. Con loro anche Massimo Sarandrea, futuro dg del club in caso di passaggio di quote, e Maurizio Milan, registi di questa lunga e laboriosa trattativa pronta ad arrivare ai titoli di coda. Ora la palla passa a Iervolino che dovrebbe dare il suo consenso all’affare. Filtra ottimismo dell’entourage di Rufini.

Dopo la firma, palla alla Figc

Dopo il rogito, si passerà alle verifiche della Figc. Rufini vorrebbe posticipare i versamenti dovuti solo dopo il via libera della Federcalcio al passaggio di quote. Una soluzione che rischierebbe di lasciare la Salernitana tra i due imprenditori per una parentesi indefinita e legata ai tempi della Federcalcio. Da qui, l’ipotesi di una momentanea gestione in coabitazione fra Iervolino e Rufini. In tal senso, l’attuale Cda resterebbe in carica con la nomina di Sarandrea come direttore generale.

I dettagli dell'accordo

Resta lo schema concordato per la cessione del club a Cristiano Rufini. Il patron di Antarees srl, società nelle quali confluirebbero le quote della Salernitana attualmente nella cassaforte della Salerno Coast Investment srl, dovrà nel giorno del rogito versare il 25 per cento dell’aumento di capitale, cifra che si aggira su 1.25 milioni. Solo dopo la firma dell’accordo definitivo arriverebbe la verifica della Figc, con sguardo proiettato poi alle fideiussioni. Iervolino venderà ad un prezzo simbolico: 1 euro. A questo si aggiungono due clausole: 6 milioni da incassare, se la Salernitana fosse promossa in B. L’acquirente dovrà riconoscerne 15, invece, in caso di promozione in serie A. E corrispondere a Iervolino il 20% sulla futura rivendita.