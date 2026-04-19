LIVE | Salernitana-Picerno, la diretta web del match

La diretta testuale di Salernitana-Picerno
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Arena, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Tascone, Longobardi; Ferraris; Ferrari, Lescano. Allenatore: Cosmi
PICERNO (3-5-2): Marcone; Del Fabro, Bassoli, Bellodi; Djibril, Balsassin, Pugliese, Franco, Gemignani; Abreu, Cardoni. Allenatore: De Luca
IL PRE-GARA. Ultima gara interna della stagione regolare per la Salernitana che sfida all'Arechi il Picerno. Granata a caccia di punti per avvicinarsi al terzo posto. Riflettori accesi anche sulle gare Latina-Casertana e Cosenza-Trapani. Fischio d'inizio alle 20.30.