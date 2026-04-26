Salernitana ai playoff Serie C, ecco le date e gli avversari dei granata I campani chiudono al terzo posto. Tutto quello che c'è da sapere per la post-season

Vittoria pesantissima. La Salernitana espugna Foggia (1-3) e chiude la regular season al terzo posto nel girone C. Una posizione fondamentale in ottica playoff. I granata non scenderanno in campo nei primi due turni preliminari, bensì saranno protagonisti con l’avvio della fase nazionale. La Salernitana dunque esordirà il prossimo 10 maggio in trasferta, per poi giocare all’Arechi mercoledì 13 maggio. L’avversario sarà determinata dal sorteggio. In caso di parità dopo le due partite, avanzano alla seconda fase le teste di serie, in questo caso la Salernitana.

Le squadre partecipanti ai playoff serie C:

Girone A: Brescia (secondo), Renate (terzo), Lecco, Trento, Cittadella, Lumezzane, Alcione Milano, Arzignano, Giana Erminio.

Girone B: Ascoli (secondo), Ravenna (terzo), Campobasso, Juventus Under 23, Pianese, Pineto, Gubbio, Ternana, Vis Pesaro.

Girone C: Catania (secondo), Salernitana (terza), Cosenza, Casertana, Crotone, Casarano, Monopoli, Audace Cerignola, Potenza (vincitrice Coppa Italia), Atalanta Under 23.



Le date dei playoff serie C

1° turno fase playoff del girone: domenica 3 maggio 2026

2° turno fase playoff del girone: mercoledì 6 maggio 2026

Andata 1° turno fase playoff nazionale: domenica 10 maggio 2026

Ritorno 1° turno fase playoff nazionale: mercoledì 13 maggio 2026

Andata 2° turno fase playoff nazionale: domenica 17 maggio 2026

Ritorno 2° turno fase playoff nazionale: mercoledì 20 maggio 2026

Andata semifinali: domenica 24 maggio 2026

Ritorno semifinali: mercoledì 27 maggio 2026

Andata finale: martedì 2 giugno 2026

Ritorno finale: domenica 7 giugno 2026