Foggia-Salernitana 1-3, De Boer: "Ai playoff per vincerli, abbiamo fiducia" Le parole del mediano: "Posso fare la differenza, adesso tocca a me"

Un gol d'autore. Poi una prova sontuosa. Kees De Boer si prende la scena. Il centrocampista decisivo in Foggia-Salernitana 1-3: “Sapevamo che serviva vincere senza guardare le altre. Il terzo posto è importante, non siamo contenti ma abbiamo ottenuto il massimo”. Una prodezza il suo gol che ha sbloccato il match: “Sono felice, credo di aver fatto un bel gol. Era importante, abbiamo sbloccato il match. Lo cercavo da mesi. Dopo l’1-2 hanno spinto e ci hanno messo in difficoltà. Il terzo gol è stata una liberazione, quello ha chiuso il match”.

"Posso essere determinante, tocca a me"

Il fiammingo è diventato un pilastro per Cosmi: “Abbiamo cambiato forma tatticamente, ho giocato tre gare di fila e anche lo scorso anno ho sempre agito nei due di centrocampo. Ho ritrovato fiducia, so che posso fare la differenza ma devo dimostrarlo. Adesso andiamo ai playoff con tre vittorie di fila, possiamo vincerli con fiducia, consapevolezza. Abbiamo il morale alto, cresciamo partita dopo partita, prepareremo al meglio questo rush finale”.