Schalke 04 promosso in Bundesliga, il tributo da Salerno: "Festa di un popolo" Le due tifoserie sono gemellate: "Ci vediamo presto sugli spalti, dove batte il cuore del calcio"

Una grande festa dopo tre anni d’attesa. Lo Schalke 04 ritorna nell’elite del calcio tedesco. Il club di Gelsenkirchen, tra le realtà storiche del calcio teutonico, ritrova la Bundesliga dopo tre campionati nella seconda serie nazionale. Un’esplosione di gioia per i supporters biancoblu, con la matematica certezza della promozione arrivata con il successo sul Dusseldorf, con sigillo di Karaman (1-0). Tra i protagonisti, l'ex portiere del Liverpool, Loris Karius, con tanto di augurio speciale arrivata dalla compagna Diletta Leotta, volto noto della tv nazionale e in particolar modo per il mondo dello sport, e una vecchia conoscenza del calcio italiano come l'attaccante Edin Dzeko, tornato in Germania a gennaio dopo la breve parentesi con la Fiorentina, prezioso con il suo apporto in termini di gol e assist per il conseguimento dell'obiettivo.

Il tributo da Salerno

Una gioia che ha fatto breccia anche nei cuori degli ultras della Salernitana. La tifoseria granata è gemellata con quella tedesca, un'amicizia più volte sottolineata dalla presenza dei tifosi biancoblu all'Arechi e con la visita dei cuori granata in Germania. Tantissimi i messaggi e gli attestati di stima. In particolare, sui social, i gruppi organizzati del popolo della Salernitana hanno celebrato così il successo: "Dopo anni di battaglie, sacrifici e chilometri macinati, lo FC Schalke 04 torna in Bundesliga. Un ritorno che non è solo sportivo, ma soprattutto di popolo. Perché certe tifoserie non retrocedono mai. Onore a voi, fratelli di curva. Ci vediamo presto… sugli spalti, dove batte il cuore del calcio".