Salernitana, test in famiglia: Ferrari sugli scudi Cosmi prova uomini e schemi. Giovedì si va verso le porte aperte all'Arechi

Ultimo allenamento settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Questa mattina gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno disputato una sgambatura in famiglia terminata con il punteggio di 3-1. Le reti sono state realizzate da Ferrari (doppietta), Cabianca e Ferraris. Il Loco dunque scalda i motori in vista del finale di stagione, con Cosmi che continua a provare uomini e moduli in vista del rush finale.

Lunedì di riposo per la squadra che beneficerà di una giornata di relax e riprenderà la preparazione martedì. Intanto il club prepara l'abbraccio del pubblico alla squadra: il test congiunto con il Faiano di giovedì all'Arechi va verso le porte aperte. La giusta carica in attesa di conoscere quale sarà l'avversario e se ci sarà possibilità per i supporters di sostenere la squadra nel primo atto di una post season che si preannuncia rovente.