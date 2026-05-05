Salernitana, testa al campo: Cosmi spera in due recuperi Lunedì di riposo alle spalle, da oggi inizia la marcia playoff. E l'infermeria lancia segnali

Il lunedì di riposo è archiviato. La Salernitana inizia la sua lunga marcia playoff. Da oggi, la squadra è pronta a scendere in campo e a nutrire la speranza di tirare il freno soltanto a giugno, quando si chiuderà la mattanza di un percorso faticoso, tortuoso ma allo stesso tempo con in palio la gloria dell’ultimo posto disponibile per salire sul treno della serie B. Lo sa bene Serse Cosmi che ha lavorato sulla condizione della sua squadra nella settimana di riposo, permettendo ai suoi calciatori anche di fare il pieno di energie mentali, staccando la spina sia nel giorno del primo maggio che ieri.

Ripresa con fari sull’infermeria

Alla gara d’andata del primo turno nazionale (in programma domenica contro avversario, orario e luogo da definire in attesa del sorteggio di giovedì), Cosmi potrebbe arrivare con una Salernitana praticamente al completo. L’infermeria spera di potersi svuotare a stretto giro, riconsegnando al tecnico anche Galo Capomggio e Filippo Berra. Il primo ha smaltito la lesione muscolare al soleo che lo avevo tolto dalla contesa nella settimana del derby con il Benevento. Il secondo ha superato un guaio muscolare non di poco conto. Per il primo filtra grande ottimismo, per il secondo c’è fiducia. Cosmi ritrova altri due titolari e ragiona su una Salernitana al completo.