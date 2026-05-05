Salernitana, compleanno speciale per Cosmi: il desiderio sono i playoff Il tecnico spegne le candeline, si prende il calore della gente ma vuole farsi un regalo

Una ripresa speciale. La Salernitana ritorna in campo in giornata dopo il lunedì di riposo e lo farà concedendosi qualche piccolo momento di svago per poi affondare la testa nei playoff e nel debutto in programma domenica (avversario, orario e stadio da definire in attesa del sorteggio di giovedì). La squadra tributerà un lungo ed affettuoso applauso a Serse Cosmi. Il tecnico umbro compie gli anni, soffia sulle 68 candeline. Un giorno diverso da tutti gli altri, da condividere con il calore del suo spogliatoio e poi con l’affetto della sua famiglia.

Il desiderio playoff

La città gli sta manifestando tutto il suo calore, abbracciandolo nei tanti momenti che l'allenatore si sta concendendo, stringendosi ancor di più con il popolo granata. Dopo il determinante successo sul Foggia, il tecnico postò una Instagram Stories con Piazza della Libertà come sfondo e la musica di Vasco Rossi, segnale di una scintilla scoccata sin da subito. Una vera e propria favola, insomma. Un aspetto che per Cosmi è stato determinante nella scelta di rilanciarsi, di ritornare in pista dopo un lungo periodo lontano dal terreno di gioco. Più volte il tecnico della Salernitana ha ribadito quanto la piazza e la tifoseria abbiano inciso nella sua volontà di accettare la sfida proposta dal ds Daniele Faggiano. E per la città non ha fatto mai mancare parole al miele. Ora, da decano dei playoff, vuole regalare a tutta Salerno una gioia immensa. Servirà però un’impresa, scalare i Pirenei alzandosi sui pedali in un estenuante tour che durerà un mese. Roba per cuori farti. Cosmi vuole provarci. E intanto si gode l’affetto della sua squadra e di una piazza che lo ha accolto a braccia aperte e gli tributa il giusto riconoscimento.