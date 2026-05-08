Casertana, febbre da derby: code notturne per la Salernitana Tutti a caccia di un tagliando per la gara d'andata: Distinti polverizzati

Una vera e propria corsa al biglietto. Nella serata di ieri la Casertana aveva dato il via libera alla prevendita per il derby d’andata con la Salernitana. Da ore però, i tifosi rossoblu si erano barricati nei pressi dello store ufficiale per attendere il semaforo verde e accaparrarsi il proprio posto al Pinto per una gara attesissima. Casertana-Salernitana accende ancora di più la passione e l’attesa in casa rossoblu. La testimonianza, arrivata dai commenti social dei tifosi dopo il sorteggio che metterà di fronte le due compagini campane, arriva anche dall’annuncio della società in tarda serata: “Distinti esauriti in tre ore e mezza. In tanti si sono già assicurati un biglietto di Tribuna. Spingiamo, sempre di più! Riempiamo il 'Pinto'!”

Limitazioni per i tifosi granata

Si va dunque verso il sold-out. Resterà vuoto il settore ospiti, alla luce delle misure in materia di ordine di sicurezza. Il Prefetto di Caserta, su indicazione del CASMS, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Salerno. Quest’oggi potrebbe arrivare una nuova accelerata quando i tagliandi saranno acquistabili presso i punti rientranti nel circuito GO2. A partire dalle ore 10 sarà attiva anche la vendita online sul sito www.go2.it