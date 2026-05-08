Salernitana, ansia Arena: il difensore va ko, Cosmi pensa al sostituto L'infortunio a pochi secondi dall'inizio del secondo tempo col Faiano: attesa per gli esami

Un innocuo passaggio verso la fascia destra. Golemic allarga il gioco pochi secondi dopo il fischio d’inizio del secondo tempo dell’allenamento congiunto fra Salernitana e Faiano. Arena va in allungo, prova a raggiungere il pallone e avverte una fitta alla coscia destra. Immediata la smorfia di dolore. Il gioco si ferma per qualche secondo. Il calciatore prova a restare in campo ma appena riprende l’azione alza bandiera bianca. Si sposta immediatamente negli spogliatoi, segnale di un problema che rischia di essere serio. Al suo posto subentrerà Di Vico.

Attesa e idee

Tutto ora è legato agli esami strumentali che l’ex Arezzo svolgerà verosimilmente nelle prossime ore. Il centrale ha lasciato l'impianto di via Allende scuro in volto e con un andamento claudicante che preoccupa. Una possibile lesione muscolare rischierebbe di tenerlo fuori dalla contesa non solo per la doppia sfida con la Casertana ma anche per i prossimi turni. Un semestre sfortunato per Arena, iniziato con l'espulsione con tanto di stangata al debutto con il Siracusa e poi qualche contrattempo fisico di troppo. Cosmi voleva valutare Arena con Golemic e Cabianca. Ora, quest’ultimo, potrebbe ritornare sul centrodestra e duellerà con Berra, ritornato in campo dopo il problema muscolare che lo ha tenuto ai box per oltre un mese. Sicuri di una maglia da titolare invece Golemic e Anastasio.